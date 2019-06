Garamona, asimismo músico y artista plástico, considera que ser librero también forjó su personalidad. "Me tuve que hacer más expansivo a la fuerza. Para vender tenés que transmitir la pasión del libro, a no ser que la gente venga a comprar el último de Majul. Ahí no podría transmitir ningún tipo de pasión. Además no vendo ese tipo de libros".