Existen tantas cocinas literarias como escritores hay, y también distintos niveles de conciencia en relación con el propio trabajo. Mientras pensaba en cómo encarar este artículo, me di cuenta de algo que nunca antes había notado: mis cuentos parecen funcionar como inversiones casi simétricas unos de otros. El padre ausente y el padre opresivo, en estos dos cuentos, pueden servir como ejemplo. Pero, para mi propio asombro, he encontrado otros casos. En El caza Zero, la idea inicial era la de un hombre que, de alguna manera, se transforma en una máquina, un avión japonés de la Segunda Guerra Mundial. Teiji Onamura vive en perpetuo conflicto con su padre y obsesionado con el pasado heroico de su abuelo, piloto de Zero, quien participó del ataque aéreo a Pearl Harbor y que, más tarde, hacia el final de la guerra, es derribado por un Corsair estadounidense. Es un texto ambientado en una tintorería porteña y en un pueblito de la costa bonaerense —cuyas playas, una mañana, se ven transformadas en un extendido cementerio de ballenas—, pero siempre lo consideré un cuento de guerra. Caballo en llamas toca el tema de Malvinas: un ex combatiente, a quien todo el mundo supone muerto, regresa a su pueblo veinte años después del conflicto y relata a sus amigos dónde ha estado y qué ha hecho durante todo ese tiempo: un supuesto cuento de guerra, que es, en realidad, una historia de amor.