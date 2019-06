Además de unirme a varios tours por la ciudad que, en cierta forma, aparecen en la novela también tuve muchas entrevistas con guías de turismo y promotores que me contaron varios secretos del oficio como los esguinces recurrentes que ocasiona el empedrado de la ciudad o algo que me impresionó aún más y es que, al parecer, no hay nada que odien más los guías de turismo que tener entre su público a parejas que llevan muchos años juntos. Eso me lo dijeron varios y tardé en entender que era porque, en general, son parejas que ya no comparten nada (de día cada uno está en su trabajo, de noche inventan cualquier compromiso para evitarse) y, de repente, se ven obligados a compartir un montón de tiempo juntos en las vacaciones. El problema de eso, según los guías, es que no pueden decidir nada solos y les consultan absolutamente todo a ellos, a los guías, como si los usaran de intermediarios: dónde caminar, a qué hotel ir, qué comer, dónde volver, etc, etc, etc. Me llamó la atención que varios guías se quejaran de lo mismo.