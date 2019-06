En una entrevista con Infobae, en ocasión de la publicación de La herida, Fernández Díaz habló de Remil y de su saga, y contó que incluso hay figuras de renombre en la Argentina que buscan en sus novelas conocer más del submundo de la política. "Para mí es muy importante como periodista contar la intimidad de lo que sabemos", contó el escritor entonces. "La gobernadora María Eugenia Vidal me dijo: 'Yo leí El puñal antes de llegar a la gobernación y me fue muy útil porque yo entendí a qué me enfrentaba' ¿Y a qué se enfrentaba? A un entramado muy organizado entre sindicalistas, narcos, dirigentes políticos, dirigentes de fútbol, jueces, funcionarios nacionales, funcionarios provinciales, fuerzas de seguridad, policías. Un entramado, un negocio muy, muy importante, mafioso, que está detrás de lo que vemos, está detrás de la política. Eso para mí fue muy importante. Me pareció importante entender que eso existe y poder contar la intimidad. Poder contar desde el otro lado. El periodismo de investigación muestra los hechos. Habla de los manipuladores, de los corruptos. Pero otra cosa es mostrarlos en sus manipulaciones, en su trastienda".