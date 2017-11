— No, no, no lo quise hacer. Entonces me dice: son agentes de inteligencia, policías de élite que son fanáticos, quieren que les firmes el libro, nada más. Bueno, que vengan a la radio a las 7 de la noche yo salgo, se los firmo y listo. Perfecto. Corto y digo ¿quiénes son estos tipos? Entonces llamo de vuelta y le digo ¿quiénes son? Eran tipos de élite y de experiencia extraordinaria. Entonces los invito a almorzar, estaban todos almorzando y yo digo bueno, aquí no estoy como periodista estoy como novelista, así que díganme qué cagadas me mandé. Porque digo, yo hablé de un mundo del cual yo estoy afuera, lo imagino, lo uso ficcionalmente, pero bueno. A ver qué les pareció a ustedes como especialistas. Únicamente la Glock, me dice uno de ellos, que la Glock no tiene martillo. Y la Glock 9 milímetros efectivamente yo la hago martillar y no tiene martillo. Ahora busqué un asesor de armas para no equivocarme más con eso. Y curiosamente uno me dice: ¿cómo sabías lo de los tres chicos del sur? En El puñal hay una escena en la que tres chicos que son piratas del asfalto roban sin querer un camión de cocaína. Cae Remil y los narcos los matan. Entonces yo le dije: mirá, eso es ficción. No, me dice, no es ficción, eso pasó y lo sabíamos solo tres personas en la Argentina. Y los tres chicos estuvieron 6 meses en la morgue y nadie se atrevió a ir a buscarlos porque caía en cana.