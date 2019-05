–El sentimiento central nuestro es la angustia. La angustia es un príncipe oscuro que no tiene sombra. La angustia no tolera alrededor de ella ningún otro sentimiento. Es nuestra afección. En la angustia vos sabés que estás abandonado al mundo y que no hay nadie ni nada que te va a proteger. Sos un ser para la muerte. La angustia viene a decirte eso. Vos podés negarlo pero es cierto. Y también tenés que lidiar con tu libertad. Al no estar protegido por nadie surge eso: una existencia de la que tenés que hacerte cargo. Y eso te produce una gran angustia, empieza a funcionar ahí y la tenés que transitar. Entonces no siempre se puede transitar la angustia haciendo un trabajo espiritual y físico. A veces necesitás los fármacos para que te tranquilicen, para que te dejen tiempo, te dejen pensar mejor, encontrar el lugar donde podés experimentar algo diferente. No recomiendo ni rechazo el uso de fármacos. Lo que gustaría es levantarme sin angustia. Y es algo que sucede ocasionalmente y no sucede por una ruptura de pareja, sino que es algo con lo que conviví durante toda mi vida. Me acuerdo la primera vez que sentí angustia de chiquito y está relacionado con esta idea de sentirte solo y abandonado. Uno construye un mundo pero después no se encuentra en ese mundo. Los tranquilizantes son buenos amigos.