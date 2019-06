-¿Cómo fue grabar teniendo que actuar y a la vez siendo directora?

-Lo primero que filmamos fue en la casa de mi vieja. Era toda la semana ahí, estaba todo el equipo de rodaje en la casa familiar. Y todo podía fallar, como pasa siempre en los rodajes. Con no actores y encima siendo mi primera película, con mi mamá, con mi hijo… todo podía fallar. Si Ramón se plantaba y no tenía ganas, no íbamos a poder filmar. O mi mamá podía llegar a ponerse muy nerviosa, a balbucear o a sobreactuar. Todo podía suceder. En ese sentido fue increíble, filmamos cinco días de corrido y funcionó y mi mamá actuó increíble. Para mí haciendo todas las cosas fue muy bueno, la pasé muy bien. Lo que me pasa en las películas en general como actriz es que el tiempo muerto de los rodajes, para el que no es técnico, es un plomo. Es espera, espera, espera. Hasta que estás rancio y de repente te dicen: "ahora tenés que hacer la escena en la que llorás y te pasa todo". Y vos decís: "Pero estaba preparada hace seis horas, ahora estoy vaciada, me comí una milanesa que me cayó pesada". En este caso me pasaba al revés. Es una película chica que escribí sabiendo que la iba a dirigir así que traté de tirarme buena onda de un rol a otro para poder hacerlo. Entonces me parecía espectacular que viniera la vestuarista y me dijera qué ponerme mientras me mostraban un plano. ¡No había tiempo muerto! Y en el no tiempo muerto sentía que fluía.