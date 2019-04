-La frase que se repite, como leit motiv, a lo largo del libro es aquella que le dice la tía a la narradora: "La Siria que vos conociste ya no existe más". ¿Qué Siria conociste primero en el relato familiar y luego cuando viajaste en 2010?

-Hay un gran signo de pregunta para mí sobre ese territorio que en la geografía familiar tuvo tantas capas. Por eso aparece el tema de los regresos. Todos volvieron, iban, venían. Está la capa del encuentro de lo que yo conocí. Entonces aparece una pregunta muy fuerte que tiene que ver con todo lo que se me reveló ahí. Por un lado, yo iba a Siria a visitar la tierra de mis abuelos. Y, de repente, llegué y me encontré con un régimen militar que, aunque lo conocía, verlo en acción fue algo que no podía creer, entre el asombro y el horror. Por otro lado, me encontré con una tierra de cuyo encuentro no voy a poder salir. Quedé capturada, diría, en el encuentro con Medio Oriente, que es muy fuerte. Es algo que les pasó a muchos escritores y también a turistas. Es fuerte en el buen sentido. Ahí se hizo mucho más contundente, para mí, la historia del cristianismo, por ejemplo. Uno desde acá asocia todo lo que pasa allá al Islam. Y el islamismo es de alguna manera historia moderna para esas tierras. En la novela aparece como una especie de chiste, pero es como ir con una Biblia en la mano e ir diciendo "fue acá". De ese modo se va entrando en la materialidad de esa historia. Y esto vuelve todavía más violento el saber que todo eso materialmente se destruyó.