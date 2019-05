—A mí no me gusta el concepto de populismo. Me parece que hay que explicarlo demasiado y que tiene la misma caracterización de prejuicio que intentan utilizar sobre otros significantes. Yo sé Laclau ha intentado resignificarlo, que ha intentado darle una mirada positiva, pero creo que finalmente es un concepto creado en Europa para experiencias europeas o norteamericanas o rusas y que no termina de explicar exactamente qué significa en América Latina y qué significa en Argentina. A mí no me gusta esa palabra. Tampoco me parece que lo sea nacionalismo. Sobre todo porque el nacionalismo también está cargado de prejuicio, cuando se cree que hablar de nacionalismo es hablar de patrioterismo, de estupidez, de gilada. Lo que en realidad te están robando es la posibilidad de pensar en colectivo. Y yo creo que los argentinos tenemos derecho a pensar en colectivo, lo que no significa una lógica de unidad tonta ni borrar las diferencias económicas, políticas, sociales, ideológicas. No es posible el pacto social sin la idea de Nación. ¿Por qué vos y yo vamos a pactar algo si no somos parte de lo mismo? La idea de colectivo tiene forma de Nación finalmente y eso nos compromete a romper la lógica de la otredad. Si y sólo si yo formo parte de algo vos es que vos dejás de ser un puro adversario mío. De lo que se trata es de ponerse de acuerdo. Por lo menos saber cuáles son las reglas. De todos modos tienen más en común el pescador del río Pilcomayo de este lado y el pescador del río Pilcomayo del otro lado que el pescador del río Pilcomayo y yo, por ejemplo, pero por alguna razón decidimos que todos somos argentinos. Pero creo que las construcciones sociales pueden ir ampliándose.