No todo fue sencillo. Así como hoy Cataluña se debate por la independencia de España, en el País Vasco también existió esta posibilidad latente. "Fueron momentos convulsos", dice López de Aguileta en referencia a los sesenta años de vida que tuvo la organización Euskadi Ta Askatasuna, más conocida como ETA, "una banda terrorista que perseguía la independencia, un objetivo muy valorable y legítimo pero que los medios que emplearon han resultado contraproducentes y con fatales resultados", agrega. Hoy la cosa cambió. Y esa diferencia que se ve a simple vista con la lengua, "no lo vivimos como una barrera. La lengua es un elemento de unión. Nunca puede ser un elemento de discordia. Y en el País Vasco no lo es".