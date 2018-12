-Sí, en Uruguay se da de otro modo. Hay una mucha mayor tolerancia y respeto por el pensamiento del otro. Incluso en la discrepancia. Es muy interesante ver, aún en el mismo Frente Amplio donde conviven sectores que muchas veces no coinciden sobre los mismos puntos, cómo esa discrepancia se verbaliza. Durante su gobierno, Mujica muchas veces no coincidía públicamente con Astori, el vicepresidente, y nadie consideraba que Astori estuviera traicionando a Mujica porque no opinaba de la misma manera. No se dan esas fidelidades, entonces encontré un ámbito más afín.

No quiero hacer una queja, pero en relación con el modo en que yo ejercí la función pública en la Argentina, no fui tratado de igual modo cuando no la ejercí. Después de mi paso por el cine ninguna gestión me convocó ni para pedir mi opinión. Es como si yo no hubiera existido, para el funcionariato. Me consultaban los diarios, me pedían los medios, pero no los funcionarios.

En muchos temas culturales me consultan los sectores privados, el periodismo y la academia, pero no los sectores políticos de gestión.