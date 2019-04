-¿Cómo fue la génesis de la plataforma?

– Cuando nos empezamos a juntar en las primeras reuniones para armar Mujeres Audiovisuales (MUA) notamos que en la mayoría de los medios audiovisuales grandes había contenido violento, discriminatorio y machista que también era replicado por el cine. Analizando quiénes eran los encargados de producir y dirigir esos contenidos abrumadoramente saltó que la mayoría son varones. Creemos que hay una relación directa entre ese tipo de contenidos y el hecho de que no haya mujeres en esos espacios. Por otro parte, el 50% de los egresados de las carreras de cine y artes audiovisuales del país son mujeres. Sin embargo, si uno analiza la cantidad de películas dirigidas por mujeres que se estrenan, no llegan a un 30 por ciento. Ahí hay un agujero negro llamado patriarcado que hace que las mujeres no entren al campo laboral, que sean desocupadas, que trabajen de manera más precarizada y no lleguen a ser cabezas de equipos. Para romper con esa realidad, nace la idea de esta plataforma que sea una red laboral.