Colombia

Alias Panda, presunto jefe de sicarios de Los 300, fue capturado en Palmira: sería el autor material del asesinato de un deportista campeón de judo

El arresto de uno de los principales líderes de una estructura criminal en el Valle del Cauca resultó relevante tras su presunta relación con el homicidio de un joven deportista

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La captura de alias 'Panda' marca un punto de inflexión para la seguridad en Palmira, señala la Policía de Valle del Cauca - crédito Policía Valle
La captura de alias 'Panda' marca un punto de inflexión para la seguridad en Palmira, señala la Policía de Valle del Cauca - crédito Policía Valle

La captura de alias Panda, presunto jefe de sicarios de la organización criminal Los 300 en Palmira, representa un avance clave en la ofensiva contra el sicariato en el Valle del Cauca.

La acción, ejecutada por la Policía Nacional, el Gaula y la Fiscalía General de la Nación, se produjo tras una orden judicial en el barrio Alfonso López de la comuna 3.

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El operativo responde a la investigación por el asesinato de Élmer Daniel Orejuela, campeón panamericano de judo y líder juvenil, quien fue atacado junto a otra persona el 19 de abril de 2026.

Según las autoridades, el detenido es señalado como el autor material de este hecho, ocurrido pocas semanas después de haber recuperado la libertad.

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Alias Panda, de 28 años, cuenta con una trayectoria criminal que, de acuerdo con el reporte oficial, se extiende por aproximadamente 11 años, iniciada en su adolescencia. Durante ese tiempo, habría sido responsable de la instrumentalización de menores para la comisión de delitos en la región.

Las investigaciones detallan que el capturado ya había enfrentado la justicia por el homicidio de un ciudadano venezolano en el sector de Techo Azul, corregimiento de Amaime, en enero de 2025. Sin embargo, consiguió salir de prisión el 26 de marzo de 2026, debido al vencimiento de términos legales. Poco después, las autoridades lo vinculan con el asesinato de Orejuela.

La brigadier general Sandra Liliana Rodríguez Castro, comandante del Departamento de Policía Valle, comunicó que el prontuario de alias Panda incluye delitos como homicidio agravado, concierto para delinquir con fines de homicidio, desaparición forzada, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, y hurto calificado. Además, actualmente se investiga su presunta participación en un caso de extorsión en el barrio Colombia de Palmira, sucedido diez días después de su última excarcelación.

La rápida respuesta institucional permitió el esclarecimiento del doble homicidio en menos de un mes. La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, destacó la coordinación entre las distintas agencias y reafirmó que la lucha contra el crimen organizado es una prioridad departamental para garantizar la seguridad de los ciudadanos, en particular de los jóvenes y líderes sociales.

Las autoridades confirmaron que en lo que va del año se han realizado más de 100 capturas relacionadas con casos de sicariato en el municipio de Palmira. Esta cifra refleja la magnitud del problema en la zona y la respuesta que las fuerzas del orden han desplegado para contener la violencia.

Alias Panda fue entregado a la autoridad judicial para la definición de su situación legal y la imputación formal por homicidio agravado. El caso sigue bajo investigación para determinar la eventual responsabilidad de otros miembros de la estructura criminal y esclarecer si participaron en otros hechos violentos recientes.

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