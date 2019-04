— ¿Y puede pasar que ese poema llegue en medio de la noche? ¿Te pasa de despertarte con un poema?

— Sí, me ha pasado alguna vez y me da mucha rabia porque a veces en el duermevela digo "he soñado con una frase que es la mejor que he escrito en mi vida" y luego se me olvida en ese segundo. He llegado a soñar hasta que escribía canciones y demás y digo, es ésta y luego se te olvida. Eso sí que me ha pasado. Y también recuerdo una vez que apareció en la sala del médico, donde siempre tienes que esperar mucho para que te atiendan, pues justo en ese momento me llamaron enseguida. Me dio mucha rabia porque estaba escribiendo eso y nada, salí de la sala de espera, tenía un montón de cosas que hacer esa mañana pero las pospuse todas porque me senté en una plaza y me puse a escribirlo porque además es algo como un poco veloz.