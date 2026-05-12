Refresquera anuncia acuerdo para limpiar plásticos que contaminan playas en México

La comisión alertó sobre 14 playas que rebasaron el límite de bacterias (Cofepris)

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) firmó un convenio con Coca-Cola FEMSA México para impulsar acciones conjuntas de limpieza y conservación de playas en el marco de la Estrategia Nacional de Limpieza y Conservación de Playas y Costas.

“Esta alianza representa un ejemplo de corresponsabilidad ambiental y una muestra de cómo el trabajo conjunto entre sectores permite avanzar hacia soluciones sostenibles con impacto social y ambiental”, comentó Gloria Sandoval Salas, titula de la Unidad Coordinadora de Oficinas de Representación y Gestión de la Semarnat.

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Por su parte, el gerente de Asuntos Corporativos y Gubernamentales de Coca-Cola, Gribran de la Torre, reconoció la importancia de esta alianza que busca gestionar los residuos plásticos con el fin de fomentar un cambio cultural y de aprovechamiento de materiales reciclables.

“Muchas veces, estas botellas que nosotros producimos las vemos mañana nuevamente en nuestra planta. Hay gente que cree que es basura, para nosotros no es basura, es un valorizable: es economía circular”, explicó.

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La alianza se celebró durante la Jornada de Limpieza realizada en Playa Pie de la Cuesta, en el estado de Guerrero y reunió a directivos de Coca-Cola y funcionarios de la Semarnat. El resultado de este esfuerzo durante la jornada, coordinado fue la recolección de 3.5 toneladas de residuos.

Como parte de la alianza, ECOCE participó en las acciones de trazabilidad y manejo responsable de los residuos recolectados, asegurando que los materiales recuperados tengan una disposición final adecuada y puedan reincorporarse a procesos de reciclaje y aprovechamiento dentro de un modelo de economía circular.

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Además, se instalaron módulos informativos y de educación ambiental con la participación de la Conafor, la Conagua, la Profepa, la Conanp, la Fundación Holcim México, la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro) y el Colegio de Bachilleres. A estas acciones se sumaron dependencias federales, estatales y municipales, así como organizaciones civiles y voluntariado ciudadano.

Coca-Cola, una de las refresqueras más contaminantes del mundo

De acuerdo a la organización ambiental Greenpeace, la producción y comercialización masiva de Coca-Cola ha convertido a la compañía en uno de los principales generadores de plásticos contaminantes a nivel global, con residuos que persisten en el ambiente y contribuyen a la crisis de basura en al menos 39 países, incluido México.

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En 2021 “produjo a nivel mundial 125 mil millones de botellas plásticas, la mayoría de las cuales fue de un solo uso. Esto representó un incremento de 13 mil millones de botellas con respecto al año anterior”, documentó la organización en ese año.

A pesar de declarar que recicla 85 mil toneladas anuales de plástico (4 mil millones de botellas) en plantas como IMER y PetStar, esta cifra solo representa el 13% del total de plásticos nuevos empleados en 2019-2020 por Coca-Cola Femsa y Arca Continental para envasar sus productos, aseveró un estudio de Greenpeace.

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“Desde hace algunos años, organizaciones como Greenpeace México y El Poder del Consumidor han denunciado la forma en la que la transnacional ha cabildeado para bloquear leyes y reformas que protejan la salud del planeta y de las personas", denunciaron organizaciones desde 2022.

No obstante, de acuerdo a las autoridades ambientales, la alianza constituye un esfuerzo por resarcir el daño ambiental que los residuos plásticos que refresqueras como Coca-Cola han contribuido a acrecentar.

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