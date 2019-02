La escritora María Yuste manifiestas sus temores: "Actualmente hay en el mundo un movimiento feminista maravilloso que realmente está logrando cambiar muchas cosas y que ha logrado que se ponga el foco en la mujer. Sin embargo, a la misma vez, el mainstream ha sabido encontrar la forma de reapropiárselo y rentabilizarlo. Con esto, lo que quiero decir es que, igual que llegará un momento en el que considerarán que vender camisetas con la palabra "feminista" estampada ya no es rentable, me pregunto si al mundo editorial y a los medios también volverá a darles igual lo que tengamos que decir (o escribir en este caso) cuando el mainstream considere que el feminismo ya no es tendencia". En la misma línea Mercedes Cebrián se pregunta por lo que puede ocurrir si en algún momento ese tema y perspectiva feminista pasan de moda "ya que el mercado es quien dicta las normas, y si se produce un descenso en las ventas, quizá opten por cambiar de estrategia. Ojalá no sea así. Veremos." Shaina Joy Machluss abunda en la mercantilización del feminismo en los últimos tres años: "Cuando comencé a publicar contenido queer y feminista en España y Catalunya hace unos 5 años (soy originaria de los Estados Unidos), me encontré con mucha resistencia. En contraste, el año pasado, cuando me contactaron para escribir La Palabra Más Sexy es Sí (Vergara, Penguin Random House, 2019), me animaron a dar mi discurso completo, incluida la escritura en género neutro". El feminismo se ha convertido en parte de la cultura pop gracias a la producción de "contenido" feminista llevada a cabo por empresas como H&M, Gillette y Dior, insiste, pero "¿Todas estas compañías (incluidas las editoriales) seguirán brindando apoyo al feminismo incluso después de que ya no esté de moda?". Y aún ahonda más en cuanto a la expansión reciente del feminismo: "Creo que es importante tener en cuenta que la mayoría de las mujeres que publican en España son blancas, cis y heterosexuales. No creo que la gran mayoría de las mujeres que publican actualmente representen la experiencia diversa de las mujeres en España (o en el mundo), de ninguna manera". Laura Fernández escribe en El País sobre la renovación de las editoriales este 2019, de cómo rejuvenecen su estética y contenidos para "cazar al lector millennial".