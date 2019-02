Anna Pacheco lo expresa de este modo: "Como lectora cada vez leo a más mujeres, hace años me obligaba a leer a más mujeres casi como imperativo, una norma, rebuscaba e invertía tiempo en encontrar autoras. Ahora lo hago de forma absolutamente inconsciente porque las novedades editoriales que me interesan más últimamente suelen estar escritas por mujeres. Creo que, en cierto sentido, eso sí es también un síntoma del cambio o de esa generación. ¿Leemos más mujeres porque nos publican más? ¿O nos publican más porque cada vez hay más interés en las historias que contamos? También he sentido como cierta literatura masculina que admiraba, y sigo admirando, la siento agotada o no prioritaria en estos momentos, o algunos discursos o voces siento que no me interpelan ya más".