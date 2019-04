—A mi me parece que no, que el trabajo actoral la adversidad lo simplificaba. Si a vos te tienen seis horas arriba de un caballo, la locación está inundada y para ir al baño tenés que hacer cuatro kilómetros entonces preferís hacer directamente en el pantano, cuando de pronto te dicen "acción, estás muy cansado" no hay mucho que actuar. Me parece que el entorno cuando es tan majestuoso presiona sobre tu psiquis de una manera que te instala más cómodamente en lo que tenés que filmar. Pero insisto: a mí no me han tocado acciones dramáticas o de diálogo con un plano-contraplano en la cual necesitás un grado de concentración para recordar con qué mano tomaste la cucharita y en qué momento del texto del otro te pusiste a llorar. En este caso, Lucrecia plantó la cámara y filmó la adversidad. Y nosotros éramos paisaje, éramos objetos de esa adversidad. Yo diría que ayudó a no fingir, lo que se fingía era una época y un lenguaje. Se inventó un castellano artificioso, medio neutro, los porteños teníamos prohibido pronunciar algunas letras, las erres había que hacerlas más suaves, no podíamos pronunciar las eses finales, cosa que al mexicano lo tenía loco. Esa era quizás la dificultad que Lucrecia más observaba, nos grabó durante los ensayos varias veces, pero eso no estaba en relación directa con la adversidad de las condiciones del rodaje. En Formosa y en Empedrado fue de un grado de adversidad que no había ningún sitio para plantear ningún "no me sale" o "no me acuerdo" o "no sé". Realmente requerían un grado de exactitud y de coraje que son festejables en el cine. Yo la pase muy bien, me divertí mucho.