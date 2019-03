—RF: Cada vez me cuesta más viajar, pero cuando fui a Japón me dije: "Bueno, tuvo sentido venir acá porque hacía muchísimo tiempo que no me sentía extranjero". Me contaban cosas alucinantes. Yo hice algunas incursiones en el mundo árabe pero ya me niego y no me gusta ir más porque no me gusta cómo tratan a las mujeres, es muy violento, me siento mal. Una vez fui a dar una conferencia a la Universidad de El Cairo sobre Bioy Casares; en un momento digo que Bioy Casares tenía muchas amantes, y todas las alumnas se pusieron de pie y abandonaron el lugar. Pero todas. "¿Qué pasó?", pregunto. "Es que dijiste algo muy fuerte". Entonces me dije: "No quiero volver en mi puta nunca más a este lugar". Fue horrible.