No ha sido raro que en diferentes épocas autores latinoamericanos se hayan instalado en Europa o Estados Unidos. El mexicano se fue a vivir a Inglaterra, mientras que el peruano Mario Vargas Llosa lo hizo en Francia y en España y el chileno José Donoso evitó su país por un tiempo, Estados Unidos, Argentina y España fueron sus residencias. Pero fue tal vez Vargas Llosa quien reflexionó más sobre esto, cuando señaló en una entrevista que buena parte del Boom Latinoamericano de los 60 lo conoció en Europa, como la obra de Gabriel García Márquez: "Yo trabajaba en la televisión francesa y me llegó un libro de un escritor colombiano traducido al francés: El coronel no tiene quien le escriba, que me pareció una pequeña obra maestra, un libro muy bien estructurado, donde nada sobraba y nada faltaba". Vargas Llosa se había ido a vivir en 1958 a París, en esa época sentía que América Latina era una región incomunicada con el mundo.