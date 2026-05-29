Gobierno presentará proyecto de ley ‘Yulixa’ para restringir las cirugías estéticas en Colombia: así lo anunció el presidente Petro

La iniciativa busca que solo médicos especializados puedan realizar estos procedimientos - crédito EFE y Yulixa Tolosa/Facebook

El presidente de Gustavo Petro anunció la presentación del proyecto de ley denominado ‘Yulixa’, una iniciativa que busca establecer que únicamente médicos cirujanos con especialización en cirugía estética, obtenida en universidades acreditadas, puedan realizar este tipo de procedimientos en Colombia.

La propuesta fue divulgada por el mandatario a través de su cuenta en X, en medio de la discusión generada por el caso de Yulixa Toloza, una mujer de 52 años que murió luego de practicarse una cirugía estética en un centro del sur de Bogotá. El hecho ha reactivado las alertas sobre los controles existentes en clínicas dedicadas a este tipo de procedimientos en el país.

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En su publicación, el jefe de Estado escribió: “El gobierno presentará el proyecto de ley Yulixa que busca que nadie pueda hacer cirugía estética sino con título de médico cirujano especializado en la cirugía estética en universidad acreditada (sic)”.

La iniciativa surge en un contexto marcado por cuestionamientos alrededor de la regulación de este sector y de las condiciones bajo las cuales se realizan múltiples procedimientos estéticos en Colombia.

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