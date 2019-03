"También me da una gran alegría ver un libro de cuentos en la long list —continúa la autora argentina radicada en Berlín, Alemania—, que no es algo normal. Creo que eso también abre puertas, va sentando precedentes. Y ver que un cuarto de los nominados on latinoamericanos, también, está buenísimo. Esta versión internacional es muy nueva, tiene pocas ediciones. Creo que sacudió bastante al mercado y a lo que están leyendo los lectores anglosajones. Esto disparó, no sé qué es consecuencia de qué, que se lea más literatura extranjera en Reino Unido."