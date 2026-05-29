Tres mujeres fueron detenidas en posesión de aparente droga y arma de fuego en la CDMX

Agentes de policía se congregan frente a la Alcaldía Venustiano Carranza, asegurando la zona con vehículos oficiales estacionados bajo el cielo despejado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la tarde del viernes 29 de mayo, en la Ciudad de México, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) arrestaron a tres mujeres por la presunta posesión de aparente marihuana y cocaína, así como de un arma de fuego en la alcaldía Venustiano Carranza,

Tras implementar estrategias de vigilancia fijas y móviles en el anillo de Circunvalación y la calle Alfarería, de la colonia Emilio Carranza, el cuerpo de seguridad se percató que, en el interior de un auto color blanco, un grupo de mujeres manipulaban y contaban bolsas como las usadas para el reparto de drogas.

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Los efectivos al estar en presencia de un posible hecho delictivo, se aproximaron al vehículo de las mujeres para solicitar su descenso de la unidad. De acuerdo al boletín emitido por la SSC, la autoridad se percató que, en el asiento del copiloto, un arma de fuego se encontraba a plena vista.

Por si fuera poco, en la revisión preventiva realizada en apego al protocolo de actuación policial, fueron halladas 38 bolsitas con aparente marihuana, 80 paquetes pequeños con una piedra cristalina y 77 bolsitas con una piedra blanca, aparte de teléfonos celulares y dinero en efectivo.

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Por tanto, los efectivos policiales de la SSC arrestaron a las tres mujeres de 20, 41 y 46 años de edad y les leyeron sus derechos constitucionales y junto con lo asegurado, las pusieron a disposición del agente del Ministerio Público, encargado para determinar su situación legal, no sin antes comunicarles sus derechos constitucionales.

Una unidad policiaca sigue de cerca a un auto blanco, dado que tres mujeres se muestran sospechosas, (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mencionar que, después de un cruce de información, se reveló que la mujer de 41 años cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por el delito de Lesiones calificadas, en el año 2004.

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Sumado a esto, se supo que las detenidas, al parecer, se encuentran relacionadas con un grupo delictivo que opera en la zona centro de la Ciudad de México y se dedicaría a la comercialización de narcóticos, homicidios, extorsión, entre otros delitos.

La detención de las tres mujeres, por parte de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (CSS), es parte del resultado de los trabajos de investigación de gabinete y campo para el combate a los delitos de alto impacto en la alcaldía Venustiano Carranza, en la Ciudad de México.

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