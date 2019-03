Pero las obras en "Kosovo" se fueron atrasando. "Este tramo —el segundo— se iba a inaugurar en diciembre pasado —decía Sergio—. Esto nos perjudica: cortaron la calle; la gente no puede cruzar para venir. Nuestra venta se redujo muchísimo por la obra; a la gente no le gusta caminar apretada, y cruza". Todavía había un tenue movimiento en el lugar, pero no el bullicio característico del que fuera punto de encuentro de abogados y oficinistas bien porteños. "Mucha gente entra a pedir —se quejaba Sergio—: cada media hora, una persona. Solo algunos son buenos vendedores ambulantes y no insisten. Una vez, alguien ofrecía una linterna con picana. Le pedí que se fuera; no lo podía permitir. Por suerte, no me amenazó con la picana. Pero me amenazaron más de diez veces".