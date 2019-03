En los últimos meses hubo dos libros que se destacaron. Uno es la novela Prohibido morir aquí de Elizabeth Taylor de la editorial independiente La Bestia Equilátera, una historia contada magistralmente, escrita en 1965 y traducida ahora en Argentina. El otro fue un suceso instantáneo, La Final de Nuestras Vidas de Andrés Burgo. Agotó su primera edición en apenas unas horas. Lo mismo sucedió con las siguientes tres ediciones. Las librerías están esperando la llegada de la quinta edición. Parece un suceso de otra época. Cualquiera podría decir que se debe al interés excepcional que generó la final de la Libertadores, ese enfrentamiento inédito para definir el torneo continental más importante entre River- Boca. Y no le faltará razón. Pero eso sólo no explica el fenómeno. Los diarios no agotaron tiradas al día siguiente del partido ni el número especial que sacó uno de ellos mereció reimpresiones como sucedía antes. El público llega al diario de papel ya informado y si bien en un triunfo de estas características un extraño mecanismo hace que el hincha pueda ver los mismos goles cientos de veces y siempre revivir la sensación originaria, no pasa lo mismo con los textos. Por todo eso, la apuesta por el libro no era tan segura como parece en estos días.