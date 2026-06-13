Partidos del Mundial 2026, hoy 13 de junio: fixture, horarios, estadios y cómo ver en vivo todos los encuentros de la fecha 3

Después de una enérgica inauguración y con el debut de todos los anfitriones, el Mundial 2026 le trae a los fanáticos del futbol un encuentro muy esperado: Brasil vs Marruecos. Las actividades del torneo de naciones más importante continúan con cuatro partidos que prometen grandes emociones en la primera fecha de los grupos B, C y D.
La actividad de este día sale de México para poder continuar en Estados Unidos y Canadá en una fecha doble que enfrentará a varias selecciones que podrían dar la sorpresa en esta Copa del Mundo 2026.
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Todos los partidos del Mundial 2026 hoy 13 de junio
Qatar vs. Suiza
El debut del Grupo B presenta un choque de estilos sumamente interesante. Por un lado, Qatar llega con el objetivo de demostrar que su crecimiento futbolístico en los últimos años (siendo bicampeón de Asia) no fue casualidad y busca limpiar la imagen que dejó en su propio mundial en 2022. Por el otro, Suiza, comandada en el mediocampo por el eterno Granit Xhaka, es esa típica selección europea sumamente ordenada, sólida en defensa con Manuel Akanji y con un oficio competitivo tremendo que la vuelve un dolor de cabeza para cualquiera.
- Grupo B
- Hora: 21:00 (España) / 16:00 (Argentina, Uruguay, Paraguay) / 15:00 (Bolivia, Chile, Venezuela) / 14:00 (Ecuador, Colombia, Perú y Panamá) / 13:00 (México, Costa Rica, El Salvador y Honduras)
- Estadio: San Francisco
Brasil vs. Marruecos
Sin duda, uno de los platos fuertes y más electrizantes de toda la primera jornada. La legendaria Canarinha, ahora bajo la dirección técnica del experimentado italiano Carlo Ancelotti, llega con la obligación histórica y la presión de ser siempre candidata. Con figuras letales en ataque como Vinícius Júnior y Rodrygo, Brasil arrastra una tendencia de partidos muy abiertos y con muchos goles. Sin embargo, enfrente tendrán a los Leones del Atlas.
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Marruecos ya no es ninguna sorpresa tras su histórica semifinal en 2022; cuentan con un plantel consolidado en Europa (Hakimi, Amrabat, En-Nesyri) y un antecedente que mete miedo: en el último amistoso oficial entre ambos, ¡Marruecos se llevó la victoria 2-1!
- Grupo C
- Hora: 23:00 (España) / 19:00 (Argentina, Uruguay, Paraguay) / 18:00 (Bolivia, Chile, Venezuela) / 17:00 (Ecuador, Colombia, Perú y Panamá) / 16:00 (México, Costa Rica, El Salvador y Honduras)
- Estadio: Nueva York/Nueva Jersey
Haití vs. Croacia
Un duelo estilo “David contra Goliat” en el Grupo L que personifica la magia de los mundiales. Haití regresa a la máxima cita con una mentalidad totalmente liberada, sin nada que perder y muchísimo que ganar, apostando por el físico, el entusiasmo y la velocidad para intentar pescar alguna contra.
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En la otra acera se encuentra Croacia, una escuadra con un gen competitivo envidiable que sabe perfectamente cómo jugar este tipo de torneos. Aunque se encuentren en una etapa de transición generacional, los europeos son los claros favoritos gracias a su juego de posesión, paciencia y jerarquía en el mediocampo.
- Grupo C
- Hora: 03:00 del domingo 14 (España) / 22:00 (Argentina, Uruguay, Paraguay) / 21:00 (Bolivia, Chile, Venezuela) / 20:00 (Ecuador, Colombia, Perú y Panamá) / 19:00 (México, Costa Rica, El Salvador y Honduras)
- Estadio: Boston
Australia vs. Turquía
Para cerrar una jornada épica, el Grupo D nos regala un enfrentamiento de pronóstico completamente abierto en tierras canadienses. Los Socceroos de Australia son conocidos mundialmente por su incansable espíritu de lucha, su tremendo juego aéreo (aprovechando la imponente altura de defensores como Harry Souttar) y un despliegue físico que desgasta a cualquiera.
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Turquía, por su parte, aporta la dosis de talento técnico, juego pasional y transiciones rápidas en ofensiva. Ambas selecciones saben que en un grupo que comparten con el local, Estados Unidos, rescatar los tres puntos en el debut es prácticamente media clasificación a la siguiente ronda.
- Grupo D
- Hora: 06:00 del domingo 14 (España) / 01:00 del domingo 14 (Argentina, Uruguay, Paraguay) / 01:00 del domingo 14 (Bolivia, Chile, Venezuela) / 23:00 (Ecuador, Colombia, Perú y Panamá) / 22:00 (México, Costa Rica, El Salvador y Honduras)
- Estadio: Vancouver
Cómo ver todos los partidos del Mundial 2026
Qatar vs. Suiza
Transmisión: DSports (Latinoamérica), TyC Sports (Argentina) / DAZN (España), Canal 5 (Uruguay) / Entel TV, Red Uno, Tigo y Unitel (Bolivia) / Televen (Venezuela) / Teleamazonas (Ecuador), Win Sports (Colombia), América TV (Perú), Tigo Sports, RPC, TVN, TV MAX, Medcom, Telemetro y Fox (Panamá), VIX (México), Teletica, TD MAX, Fox y Fox+ (Costa Rica), Tigo Sports (Honduras).
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Brasil vs. Marruecos
Transmisión: DSports (Latinoamérica), TyC Sports (Argentina) / DAZN (España), Canal 5 (Uruguay) / Entel TV, Red Uno, Tigo y Unitel (Bolivia) / Caracol Televisión, Canal RCN (Colombia) / Tigo Sports (Panamá y El Salvador), VIX, Canal 5, Canal 7, TUDN (México), Fox+ (Costa Rica) y Tigo Sports (Honduras).
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Haití vs. Croacia
Transmisión: DSports (Latinoamérica), TyC Sports (Argentina) / DAZN (España), Canal 5 (Uruguay) / Entel TV, Red Uno, Tigo y Unitel (Bolivia) / Televen (Venezuela) / Teleamazonas (Ecuador), Win Sports (Colombia), América TV (Perú), Tigo Sports, RPC, TVN, TV MAX, Medcom, Telemetro y Fox (Panamá), VIX (México), Teletica, TD MAX, Fox y Fox+ (Costa Rica), Tigo Sports (Honduras).
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Australia vs. Turquía
Transmisión: DSports (Latinoamérica), TyC Sports (Argentina) / DAZN (España), Canal 5 (Uruguay) / Entel TV, Red Uno, Tigo y Unitel (Bolivia) / Televen (Venezuela) / Teleamazonas (Ecuador), Win Sports (Colombia), América TV (Perú), Tigo Sports, RPC, TVN, TV MAX, Medcom, Telemetro y Fox (Panamá), VIX (México), Teletica, TD MAX, Fox y Fox+ (Costa Rica), Tigo Sports (Honduras).
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Todos los resultados de los partidos del Mundial 2026 hasta ahora
Grupo A
México 2-0 Sudáfrica
Corea del Sur 2-1 República Checa
Grupo B
Canadá 1-1 vs. Bosnia y Herzegovina
Grupo D
Estados Unidos vs. Paraguay
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