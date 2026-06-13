México

Partidos del Mundial 2026, hoy 13 de junio: fixture, horarios, estadios y cómo ver en vivo todos los encuentros de la fecha 3

El pentacampeón del mundo hace su aparición en uno de los partidos más emocionantes del tercer día de la justa mundialista, mientras que Haití llega con un aura de debutante que emociona a los centroamericanos

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Un balón de fútbol blanco con detalles rojos y azules en el césped de un estadio. Las banderas de Brasil y Marruecos lo flanquean, con fuegos artificiales en el cielo.
El Scratch llega a este mundial para hacer su presentación en compañía del astro Neymar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Después de una enérgica inauguración y con el debut de todos los anfitriones, el Mundial 2026 le trae a los fanáticos del futbol un encuentro muy esperado: Brasil vs Marruecos. Las actividades del torneo de naciones más importante continúan con cuatro partidos que prometen grandes emociones en la primera fecha de los grupos B, C y D.

La actividad de este día sale de México para poder continuar en Estados Unidos y Canadá en una fecha doble que enfrentará a varias selecciones que podrían dar la sorpresa en esta Copa del Mundo 2026.

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Todos los partidos del Mundial 2026 hoy 13 de junio

Qatar vs. Suiza

El debut del Grupo B presenta un choque de estilos sumamente interesante. Por un lado, Qatar llega con el objetivo de demostrar que su crecimiento futbolístico en los últimos años (siendo bicampeón de Asia) no fue casualidad y busca limpiar la imagen que dejó en su propio mundial en 2022. Por el otro, Suiza, comandada en el mediocampo por el eterno Granit Xhaka, es esa típica selección europea sumamente ordenada, sólida en defensa con Manuel Akanji y con un oficio competitivo tremendo que la vuelve un dolor de cabeza para cualquiera.

  • Grupo B
  • Hora: 21:00 (España) / 16:00 (Argentina, Uruguay, Paraguay) / 15:00 (Bolivia, Chile, Venezuela) / 14:00 (Ecuador, Colombia, Perú y Panamá) / 13:00 (México, Costa Rica, El Salvador y Honduras)
  • Estadio: San Francisco

Brasil vs. Marruecos

Sin duda, uno de los platos fuertes y más electrizantes de toda la primera jornada. La legendaria Canarinha, ahora bajo la dirección técnica del experimentado italiano Carlo Ancelotti, llega con la obligación histórica y la presión de ser siempre candidata. Con figuras letales en ataque como Vinícius Júnior y Rodrygo, Brasil arrastra una tendencia de partidos muy abiertos y con muchos goles. Sin embargo, enfrente tendrán a los Leones del Atlas.

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Marruecos ya no es ninguna sorpresa tras su histórica semifinal en 2022; cuentan con un plantel consolidado en Europa (Hakimi, Amrabat, En-Nesyri) y un antecedente que mete miedo: en el último amistoso oficial entre ambos, ¡Marruecos se llevó la victoria 2-1!

  • Grupo C
  • Hora: 23:00 (España) / 19:00 (Argentina, Uruguay, Paraguay) / 18:00 (Bolivia, Chile, Venezuela) / 17:00 (Ecuador, Colombia, Perú y Panamá) / 16:00 (México, Costa Rica, El Salvador y Honduras)
  • Estadio: Nueva York/Nueva Jersey

Haití vs. Croacia

Un duelo estilo “David contra Goliat” en el Grupo L que personifica la magia de los mundiales. Haití regresa a la máxima cita con una mentalidad totalmente liberada, sin nada que perder y muchísimo que ganar, apostando por el físico, el entusiasmo y la velocidad para intentar pescar alguna contra.

En la otra acera se encuentra Croacia, una escuadra con un gen competitivo envidiable que sabe perfectamente cómo jugar este tipo de torneos. Aunque se encuentren en una etapa de transición generacional, los europeos son los claros favoritos gracias a su juego de posesión, paciencia y jerarquía en el mediocampo.

  • Grupo C
  • Hora: 03:00 del domingo 14 (España) / 22:00 (Argentina, Uruguay, Paraguay) / 21:00 (Bolivia, Chile, Venezuela) / 20:00 (Ecuador, Colombia, Perú y Panamá) / 19:00 (México, Costa Rica, El Salvador y Honduras)
  • Estadio: Boston

Australia vs. Turquía

Para cerrar una jornada épica, el Grupo D nos regala un enfrentamiento de pronóstico completamente abierto en tierras canadienses. Los Socceroos de Australia son conocidos mundialmente por su incansable espíritu de lucha, su tremendo juego aéreo (aprovechando la imponente altura de defensores como Harry Souttar) y un despliegue físico que desgasta a cualquiera.

Turquía, por su parte, aporta la dosis de talento técnico, juego pasional y transiciones rápidas en ofensiva. Ambas selecciones saben que en un grupo que comparten con el local, Estados Unidos, rescatar los tres puntos en el debut es prácticamente media clasificación a la siguiente ronda.

  • Grupo D
  • Hora: 06:00 del domingo 14 (España) / 01:00 del domingo 14 (Argentina, Uruguay, Paraguay) / 01:00 del domingo 14 (Bolivia, Chile, Venezuela) / 23:00 (Ecuador, Colombia, Perú y Panamá) / 22:00 (México, Costa Rica, El Salvador y Honduras)
  • Estadio: Vancouver

Cómo ver todos los partidos del Mundial 2026

Qatar vs. Suiza

Transmisión: DSports (Latinoamérica), TyC Sports (Argentina) / DAZN (España), Canal 5 (Uruguay) / Entel TV, Red Uno, Tigo y Unitel (Bolivia) / Televen (Venezuela) / Teleamazonas (Ecuador), Win Sports (Colombia), América TV (Perú), Tigo Sports, RPC, TVN, TV MAX, Medcom, Telemetro y Fox (Panamá), VIX (México), Teletica, TD MAX, Fox y Fox+ (Costa Rica), Tigo Sports (Honduras).

Brasil vs. Marruecos

Transmisión: DSports (Latinoamérica), TyC Sports (Argentina) / DAZN (España), Canal 5 (Uruguay) / Entel TV, Red Uno, Tigo y Unitel (Bolivia) / Caracol Televisión, Canal RCN (Colombia) / Tigo Sports (Panamá y El Salvador), VIX, Canal 5, Canal 7, TUDN (México), Fox+ (Costa Rica) y Tigo Sports (Honduras).

Haití vs. Croacia

Transmisión: DSports (Latinoamérica), TyC Sports (Argentina) / DAZN (España), Canal 5 (Uruguay) / Entel TV, Red Uno, Tigo y Unitel (Bolivia) / Televen (Venezuela) / Teleamazonas (Ecuador), Win Sports (Colombia), América TV (Perú), Tigo Sports, RPC, TVN, TV MAX, Medcom, Telemetro y Fox (Panamá), VIX (México), Teletica, TD MAX, Fox y Fox+ (Costa Rica), Tigo Sports (Honduras).

Australia vs. Turquía

Transmisión: DSports (Latinoamérica), TyC Sports (Argentina) / DAZN (España), Canal 5 (Uruguay) / Entel TV, Red Uno, Tigo y Unitel (Bolivia) / Televen (Venezuela) / Teleamazonas (Ecuador), Win Sports (Colombia), América TV (Perú), Tigo Sports, RPC, TVN, TV MAX, Medcom, Telemetro y Fox (Panamá), VIX (México), Teletica, TD MAX, Fox y Fox+ (Costa Rica), Tigo Sports (Honduras).

Todos los resultados de los partidos del Mundial 2026 hasta ahora

Grupo A

México 2-0 Sudáfrica

Corea del Sur 2-1 República Checa

Grupo B

Canadá 1-1 vs. Bosnia y Herzegovina

Grupo D

Estados Unidos vs. Paraguay

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