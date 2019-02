No sabía que existía "Camarones". Cuando empecé a escribir la obra me dio ganas de situarla en el Sur de nuestro país. Googleando me topé con este lugar donde existe un Museo que se llama "Museo Perón". Me intrigó. Juan Domingo Perón pasó unos años de su infancia en este lugar. Lo cual, obviamente hizo que la historia se enriqueciera. El museo aparece y pasa a tener un lugar primordial en el relato. Nos apropiamos de ese lugar y su historia.