Me di cuenta, nos dimos cuenta, que habíamos hecho algo extraño, que era más que una obra. Mejor dicho, que la obra había hecho algo con nosotros, y que nos había cambiado para siempre.

Porque es una obra, es lo que hacemos, pero no es sólo eso.

La obra son ellos, los actores y todo el equipo y lo que pasa entre nosotros. A ellos quizás no les gusta, pero no son personajes. Son ellos. Espié y escribí lo que vi en el encuentro de sus tripas con las mías. Con amor, con humor, sin necesitar nada. Y eso es invencible. Porque entonces la obra nada necesita y de todo se alimenta armándose cada vez mejor la fiesta.