Tal vez una de las publicaciones de esta selección argentina más complejas, a la hora de su traducción al inglés, haya sido Cuando muera quiero que me toquen cumbia, de Cristian Alarcón, que será conocida en la patria de Ernest Hemingway y Madonna como Dance for me when I die en la versión de Nick Caistor y Marcela López Levy para Duke University Press. La crónica o novela de no ficción cuenta la historia de "Frente" Vital, un joven de la villa que robaba y repartía el botín en su barrio antes de ser asesinado por la policía en 1993. Para muchos de sus pares encarna a un "santo". El texto reproduce el slang usado por los sectores más marginados de la sociedad argentina, no un lunfardo tanguero sino uno más bien actual.