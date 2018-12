— Entonces dije: me gustaría hacer una guía de museos de Buenos Aires que sea de cuadros que estén en colecciones permanentes, exhibidos. Me gustaba esa idea, para que la gente pudiera ver los cuadros. Se me empezó a complicar cuando me empecé a dar cuenta de que no había muchos museos con colecciones exhibidas. Por ejemplo, el Sivorí tiene una colección divina de arte argentino y no tienen lugar o no sé, o decisión política, para mostrarla. Entonces terminé eligiendo menos museos de los que yo hubiese querido. Era como turística mi idea, era periodística y turística, for export. Y ahí empecé a hacer que fueran como ensayitos más lineales sobre el artista. Después me explotó más la voz de la loca ésta que cuenta… El primero que me dijo que era una novela fue (Francisco) Garamona (N. de la R., editor de Mansalva), aunque yo no creo que sea, eh, pero quizás probablemente eso me dio la pauta para poderlos ordenarlos, Garamona me dijo: "Esto es una novela."