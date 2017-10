-El alcohol es la muleta fatídica de los escritores -dice Saccomanno-. Algunos no chuparon tanto, Soriano no chupaba tanto, Mempo Giardinelli tampoco. Pero yo recuerdo noches con Miguel Briante y el Tano que eran muy largas, pero con la conciencia de que eso atentaba contra la literatura. Ahí es cuando nos llamábamos y nos cuidábamos. A mí no me interesan las novelas donde aparece el escritor borracho o drogón, son síntomas de exhibicionismo. A medida que pasan los años y se toma con mayor seriedad el oficio del escritor uno se hace consciente de esto. Y entonces se adquiere la disciplina. Yo me despierto a las cinco, me hago un jugo de naranja y empiezo a escribir. Ni agarro el diario. Después, a las once, salgo a la playa a hacer ejercicio, a caminar. Después está la tarde para corregir y la noche para seguir corrigiendo, pero las horas más luminosas para mí son las de la claridad matinal. Y el alcohol conspira contra esa disciplina. Hemingway decía que el alcohol genera más víctimas entre los escritores que cualquier guerra. Eso que me encanta chupar. En casa tengo una botella de bourbon, una de ron, pero trato de no darle, a menos que sea necesario.