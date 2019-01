— ¿Leemos más o leemos menos que antes?

— No te lo podría decir, pero yo no estoy desalentada con esto, yo creo que la gente lee mucho, que el tema de las pantallas también ayuda a la lectura. Lo que sí, los docentes, los bibliotecarios, los mediadores en general, tenemos que apuntar, por eso yo planteo lo de la poesía, a marcar otros horizontes. Entonces, toda lectura está buena y hay que acompañarla pero hay niveles de complejidad lectora en la poesía que no hay en otros materiales y hacia eso yo creo que hay que apuntar.