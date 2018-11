— ¿Cómo se siente en este momento del mundo, cuando las mujeres están hablando por primera vez de cosas de las que no se hablaba y entonces alguien como usted, una escritora latinoamericana, puede ponerle palabras a este tiempo para que las que vienen tengan un mundo mejor?

— Entusiasmadísima, feliz, conmovida. Mientras te respondo esto tengo la piel de gallina, o sea me siento enormemente privilegiada de ser parte de este momento. De ser parte de este momento en el que estoy viviendo los beneficios de las que nos antecedieron. Y donde siento el peso y el amor enorme por hacer las transformaciones necesarias para las que vienen. Como escritora, como trabajadora de la cultura, me siento con la fuerza que mis compañeras, que mis amigas, que mi madre, que mis hermanas, me dan todos los días. Me encanta haberme subido a este carro y me encanta saber que no tiene vuelta atrás.