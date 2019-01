–Toay, La Pampa. ¿Qué es nacer en Toay?

–Es no tener, como la gente de la ciudad, la pared contra la nariz. Es contar con la eternidad. Se puede seguir la aventura de la lagartija, la aventura de las escapadas a la hora de la siesta, la aventura de subir a un árbol lleno de fruta verde.

–¿Qué más?

–El circo, las romerías populares, las kermeses. Mirar los mirasoles de cerca. Echar hojas y flores en el agua de una tina y esperar que la noche y la escarcha armen un herbario maravilloso.

–Los amores del campo, digamos. ¿Y los terrores del campo?

–La lechuza. La noche interminable. La leyenda del monte que se traga a la gente. El pájaro negro que se queda con las almas. La solapa…

–Solapa, ha dicho. No sabe la prosaica idea que tengo yo de una solapa, señora.

–Es la mujer del sol. Se roba a los chicos que se escapan a la hora de la siesta.

–¿Cómo era la pequeña Olga de Toay?

–Sumisa por fuera, rebelde por dentro. Melancólica, tímida, escondida en los rincones.

–¿Para qué?

–Para meditar misterios.

–¿Encontraba las respuestas a tales misterios?

–Nunca. Por eso empecé a escribir. Para contestarme.

–¿A qué edad urdió un poema satisfactorio (el adjetivo es de Borges), un poema que todavía puede respetar?

–Creo que a los doce años.

–¿Lo tiene?

–No. A los diecisiete y tal vez a los dieciocho hice una gran quemazón.

–¿Una purificación por el fuego o una decisión doméstica?

–Ambas cosas.

–¿Primeros escritores que la atraparon?

–Salgari, Dickens y Verne. Naturalmente…

–¿Muertes en la familia?

–Dos hermanos antes de que yo naciera. Eran tiempos en que la meningitis y la tuberculosis no perdonaban. Y otro hermano. Después le cuento…

–¿Y en Buenos Aires, qué?

–Maestra, y la Facultad de Filosofía y Letras, como era de rigor.

–Después, el periodismo.

–Sí. En la revista Claudia. (Nota: una muy refinada publicación de la Editorial Abril)

–¿Los tiempos de su colección de seudónimos?

–Sí. Valentín Charpentier, Valeria Guzmán, Jorge Videla, etcétera.

–¿Por qué tantos? ¿Otro rito?

–No. Más simple. Mucho trabajo. En cada edición de la revista había cuatro o cinco notas mías. No podía firmarlas todas con mi nombre. No podía ni quería.

–Usted era famosa por sus horóscopos. Como rezaba el chiste, por los orózcopos. ¿Los inventaba?

–Jamás. Estudié astrología muchos años con María Julia Onetti, prima de Juan Carlos, el escritor. Con ella hacíamos los horóscopos de Clarín de los domingos y los firmábamos Canopus.

–¿Cree en todo eso?

–¡Absolutamente!

–¿Qué dice su horóscopo?

–Soy de Piscis con ascendencia en Acuario. Hay temas que se repiten: la permanencia religiosa, la adhesión a la magia –a lo oculto en general–, el tema del amor, el tema de la literatura. Bueno, usted sabe que el horóscopo muestra cuestiones de carácter y de posibilidades, pero no accidentes fatales, por ejemplo.

–¿Sufrió alguno?

–Se dice que al año y medio tuve meningitis. Me dieron por muerta. Según parece, tenía los ojos hacia atrás. Mi abuela llamó a la curandera del pueblo. Me pasaron de una tina de agua helada a una tina de agua hirviendo con mostaza. Fue como pasar del cielo al infierno, del infierno al cielo. Al amanecer, mis ojos volvieron a su sitio, mi respiración se tranquilizó, reviví. Me resucitaron.

–Y el mal no volvió, como en las leyendas con final feliz.

–Hasta cierto punto. Se decía entonces que el mal retornaba cada siete años. Y cada siete años yo veía que los mimos y los halagos crecían a mi alrededor. Sucedió a mis siete, a mis catorce y a mis veintiún años.

–¿Algo así como morir cuatro veces?

–Algo así.

–Mucho hemos hablado de la muerte y aun falta hablar de la muerte de su hermano. Lo prometió.

–Yo tenía cinco años, él veinte, y era muy parecido a mí. Mi madre me miraba y se ponía a llorar: tanto se lo recordaba. Cuando él estaba por morir me sacaron de la casa y me llevaron a un pueblo vecino. Pero insistí mucho en volver, y mi abuelo me hizo caso. El auto de la casa estaba descompuesto. Me llevó a caballo, al galope, en una noche de tormenta. Cuando llegué, mi hermano había muerto, y yo lo sabía.

–¿Por qué lo sabía?

–Porque siempre tuve videncias, premociones. Como mi madre y mi abuela.

–Se dice que usted tiraba el Tarot, y que lo abandonó porque tuvo una negra experiencia. ¿Es cierto?

–Sí. Vi en las cartas la muerte de un amigo muy querido, y se murió. Pasé años sin tocar esas cartas.

–Se dice también que volvió a ellas, y que las dejó definitivamente. ¿Otra muerte?

–No. Un sueño. Una especie de juicio público donde yo era la acusada. En las graderías del tribunal había gente de todas las épocas. Un soldado romano, un caballero medieval, una dama renacentista que se levantaban y me pedían cuentas por cosas que yo había prometido y que no se habían cumplido. Cuando el juez iba a bajar la mano para condenarme, me desperté con un grito horrible. Nunca más quise echar el Tarot…

–¿Cómo es su relación con Dios y el Diablo?

–No sé a qué llamamos Diablo. ¿Mi relación con el mal, dice usted?

–Si quiere, digo el mal.

–Combatirlo con el bien. El bien es infinito. Lo puede todo. El mal, en cambio, es muy limitado y repetitivo.

–¿Qué idea tiene de Dios? ¿Un Dios personal que interviene en las cuestiones humanas, algo que flota sobre las aguas, ¿qué?

–No, no, no. Lo veo. Lo veo actuando. Lo veo como una presencia. A veces, como la presencia de una ausencia. Como un Dios secreto y oculto, pero que está en todas las cosas.