— ¿Cómo fue eso?

— Bueno, fue más o menos como lo cuento en el libro. Efectivamente cuando me estaba separando, ya después de separada y bueno, como cualquiera que se separa llena de cosas, de problemas, de cosas para resolver, de angustias, mi ex marido, con el que prácticamente en ese momento no nos hablábamos, me dejó debajo de la puerta un papel que yo levanté. Lo leí y era un poemita chiquito, él no escribía poemas, era narrador. Un poema donde bueno, escribe mi nombre pero no el nombre por el que me conoce todo el mundo que es Tamara sino Tamar, el de mi cédula, el de mi DNI. Entonces, hace un anagrama con mi nombre y escribe como una especie de haiku, de poema cortito. Yo en ese momento lo miré y dije "¿Pero éste qué le pasa? Con todo lo que tenemos que hablar y las cosas pendientes". Nada, lo guardé en un cajón. Y bueno, por 15 años me lo olvidé. Y hará 2 años, mi hijo necesitaba una foto del padre para una nota que querían hacer sobre él y me dice :"¿Podés buscar una foto?" Yo abro, empiezo a buscar y aparece ese papelito. Lo vi y dije "ah no, claro".

Inmediatamente tuve como un click. Ahí pone "Tamara: cuántos bolsones semánticos se esconden en tu nombre. Tuve un sueño con tu nombre…" Y yo sentí que me lo encargaba, ¿no? Que yo era la que tenía que resolver eso. Y dije "Acá hay un libro".