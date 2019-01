—Después de los 50 llegué a una etapa de mi vida en la que me descuidé completamente del qué dirán. Soy docente en un pueblo chico y ya no me preocupo por lo que digan los demás. Y una vez que abrís la compuerta sale todo, como ocurre con el lenguaje cinematográfico. A mí me gustaría escribir como Alex de la Iglesia filma y esta historia sale de esa desmesura, de esa falta absoluta de límites que propone Alex de la Iglesia.