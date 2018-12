-No sentí que tuviese que demostrarle nada a nadie, porque desde el mismo momento que Horacio (Rodríguez Larreta), el jefe de gobierno, me ofreció el cargo, me parece que ahí ya estaba el reconocimiento a mi trabajo y no creo que lo haya hecho inclusive solamente por mi condición de mujer, pero después están las pequeñas cosas de todos los días en la relación humana en donde muchas de estas cuestiones pueden aparecer. Me parece que el Teatro Colón es un lugar donde las cuestiones de género están muy integradas en la vida cotidiana, la voz de una soprano es la voz de una soprano. Después hay variantes de todo tipo, todos los géneros son aceptados con muchísima naturalidad. Y eso me llena de orgullo y cuido, protego dentro de mi rol y me parece que es un ejemplo. Con un perfil muy bajo y en silencio, el Teatro Colón, sus cuerpos estables, sus cuerpos artísticos, son muy cuidadosos con estas cuestiones de respeto al otro".