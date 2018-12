Visto de otro modo, si uno piensa en algunas músicas indígenas o, por mencionar tribus más modernas, en algunos tipos de música electrónica, verá que puede haber música en la que la melodía o la armonía, por ejemplo, no existan como problemas, pero no se nos van a ocurrir ejemplos musicales en los que el tiempo (es decir, el ritmo) no exista. Daniel Barenboim suele referirse a este tema, que lo obsesiona: "Si toco algo hoy, observo algo que no hay visto hasta ahora. Y mañana tengo que empezar de cero porque el sonido es efímero. Tengo el privilegio de saber un poco más pero empezar de cero. Algo que no suele pasar en otras facetas de la vida. Es un entusiasmo constante. La música está dentro del mundo y fuera del mundo al mismo tiempo y eso es la gran belleza de la música".