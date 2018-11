-En general fue a partir de obras mías que me las pedían para adaptarlas. El caso de Tute cabrero es distinto. Yo la escribí para un concurso de televisión. Salí segundo, pero el único que cobraba guita era el primero. La había escrito para ganarme unos mangos. La tenía por ahí y un día apareció Jusid, que era un pibe, y me dijo que estaban planeando una película con cuatro mediometrajes y se la di. Después no salió ese proyecto y él decidió hacer el largo basado en la obra, que termina estando un poco estirada porque había que superar la hora de duración. Después de eso La Nona me la pidieron, Yepeto me la pidieron. El arreglo, que es un guion que no fue obra de teatro, surge de mi relación con Fernando Ayala y Héctor Olivera, quienes nos llamaron para hacer una suerte de Plata dulce II. Nosotros les dijimos que mucho no nos interesaba y salimos con una idea que tenía Somigliana, cuyo nudo inicial es real: en algún lugar del Gran Buenos Aires pusieron los caños de agua para una vereda y para la de enfrente no. A partir de esa idea hicimos el libro.