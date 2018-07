NB: Vivimos con esas tensiones ideológicas y convivimos en el mismo cuerpo todas esas cosas. Saldrán respuestas frente a la realidad. Todo eso está, y la realidad te va a decir "Uy, voy a sacar esto, voy a guardar esto y me voy a olvidar de aquello". La obra tiene una propuesta en ese sentido. La propuesta está en el "entre". Ese "entre" no está considerado todavía como la potencia de los hombres. La potencia del hombre todavía está localizada en el dogma. La igualdad, las leyes, todas esas disposiciones orgánicas, que se notan como agotadas. El problema no parece político ya. Sino que está en algo civilizatorio. Justamente la música, que la hizo Fito Páez, tiene una cosa superadora de lo político, como lo tiene también el rock. Es civilizatorio el problema. Cuando un izquierdista habla dice "vamos a votar". ¿No te parece que ya votamos todo? El teatro tiene la posibilidad de decir otra cosa. Que no se si servirá o no, pero no es esa la cuestión.