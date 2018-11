El jurado otorgó también el Premio Especial de modo compartido a la brasilera Chueva é cantoria na aldeia Dos Mortos de João Salaviza y Renée Nader Messora junto a la argentina Vendrán lluvias suaves de Iván Fund. El mejor director fue considerado el italiano Roberto Minervini por What you gonna do when the world's on fire?, el premio al guion fue para Federico Veiroj por el trabajo para su película Belmonte (Uruguay), el mejor actor el ya mencionado Gómez Romero y la mejor actriz Judy Hill por What You Gonna Do When the World's on Fire.