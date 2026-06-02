Licencia de conducir Edomex 2026: unidades móviles y documentos para tramitar el permiso de manera rápida

La Secretaría de Movilidad (Semov) del Estado de México implementará como cada semana diferentes unidades móviles para que los ciudadanos mexiquenses puedan tramitar su licencia de conducir de manera más rápida.
El permiso, requerido por ley para que los residentes del Estado de México conduzcan sus vehículos, ahora podrá tramitarse mediante un proceso más ágil, gracias a la nueva iniciativa. Esta medida busca facilitar a los ciudadanos la obtención de dicho documento.
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Unidades móviles de servicio particular y público Caravanas Itinerantes por la Justicia Social
Villa de Allende
- Atención del 2 al 6 de junio
- Horario: 9:00 a 15:00 horas
- Ubicación: Frente al Palacio Municipal
San Felipe del Progreso
- Atención del 2 al 6 de junio
- Horario: 9:00 a 15:00 horas
- Ubicación: Frente al Palacio Municipal
Ozumba
- Atención del 2 al 6 de junio
- Horario: 9:00 a 15:00 horas
- Ubicación: Frente al Palacio Municipal
Atlautla
- Atención del 2 al 6 de junio
- Horario: 9:00 a 15:00 horas
- Ubicación: Frente al Palacio Municipal
Costos de la licencia de conducir en el Edomex
La Secretaría de Movilidad del Estado de México establece para este 2026 los costos actualizados de trámites para usuarios de servicio particular. El documento oficial enumera montos diferenciados para automovilistas, motociclistas y choferes, además de las tarifas correspondientes a permisos provisionales.
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El trámite para automovilista tiene un costo de 777.00 pesos para la vigencia más corta, 1,040.00 pesos para la siguiente modalidad y 1,848.00 pesos para el periodo más amplio. El costo para motociclista es de 777.00, 1,040.00, 1,390.00 y 1,848.00 pesos, de acuerdo con la vigencia elegida.
Para chofer de servicio particular, las tarifas son de 1,017.00, 1,357.00, 1,809.00 y 2,410.00 pesos, según el periodo de vigencia solicitado. El trámite de permiso provisional tiene un monto de 3,694.00 pesos.
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La reposición de tarjeta de circulación cuesta 525.00 pesos, mientras que el costo de la calcomanía es de 118.00 pesos. Para la reposición de placa, el monto es de 1,390.00 pesos.
Documentos para tramitar la licencia de conducir en el Edomex
El trámite exige presentar el Certificado de No inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (SNDIF). Para la licencia tipo C, es necesario entregar el Certificado Estándar de Competencias EEC1631 y demostrar la aprobación del examen de conocimientos.
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Además, la Secretaría de Movilidad (Semov) solicita el acta de nacimiento, la CURP, una identificación oficial con fotografía, un comprobante de domicilio y el comprobante de pago de derechos, el cual puede generarse en el portal de Servicios al Contribuyente de la Secretaría de Finanzas del Estado de México o en https://sfpya.edomexico.gob.mx/recuadacion/.
Para consultar información detallada sobre el permiso vehicular, se puede ingresar al sitio smovilidad.edomex.gob.mx/licencias_permisos.
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