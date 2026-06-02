El “Gabito”, compadre de Iván Archivaldo, está implicado en el secuestro y asesinato de los 10 mineros de Concordia

Las autoridades informaron de manera previa que los mineros habrían sido confundidos con un grupo antagónico de Los Chapitos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gabriel Nicolás “N”, alias “Gabito” u “80″, detenido en el municipio de El Rosario, en Sinaloa, está implicado en el asesinato y secuestro de los 10 mineros de Concordia, cuyos cuerpos fueron localizados en una fosa clandestina en el poblado de El Verde tras días de búsqueda.

Lo anterior fue confirmado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) al informar la detención del “Gabito”, ocurrida este lunes 1 de junio. Debido a su amplio historial delictivo, el sujeto cuenta con diversas carpetas de investigación relacionadas con secuestro, extorsión, homicidio y delitos contra la salud.

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En el material se observa a Gabriel Nicolás "N" bajo custodia de elementos de la Defensa, Guardia Nacional y de la Policía Estatal de Sinaloa. Video: Defensa

Gabriel Nicolás “N” es identificado como jefe regional de la facción de Los Chapitos, además de ser un colaborador cercano y compadre de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán y principal líder de la organización criminal tras la detención de su padre.

Los municipios donde tenía presencia eran Escuinapa, San Ignacio, Cosalá, Rosarito, Concordia, Villa Unión y Mazatlán. Asimismo, es señalado como uno de los principales generadores de violencia en la zona sur del estado de Sinaloa.

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Así fue la desaparición y localización sin vida de los mineros

Las autoridades localizaron diez cuerpos en una fosa del municipio de Concordia, donde fueron reportados como desaparecidos los trabajadores de una minera canadiense. Foto: Jesús Aviles / Infobae México

Los hechos ocurrieron el pasado 23 de enero, cuando 6 trabajadores y 4 proveedores de la empresa canadiense Vizsla Silver fueron reportados como desaparecidos cuando laboraban en el proyecto Pánuco.

De acuerdo con los reportes, los diez trabajadores desaparecieron cuando se encontraban en el campamento donde pernoctaban, ubicado en el fraccionamiento La Clementina.

Tras labores de búsqueda, fue localizada el 5 de febrero una fosca clandestina en el poblado El Verdel del mismo municipio, donde las autoridades hallaron los cuerpos de diez personas.

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Los análisis de ADN permitieron a la Fiscalía General de la República (FGR) identificar los cuerpos, que correspondían a los 10 mineros reportados como desaparecidos.

Los Chapitos fueron señalados como los presuntos responsables del secuestro

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó días después que los trabajadores habían sido confundidos como integrantes del crimen organizado.

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Harfuch señaló que se ha detenido a cuatro involucrados en el caso, quienes señalaron que pertenecen a Los Chapitos. (Presidencia)

Durante una conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el secretario detalló que los mineros fueron interceptados por un grupo armado que los habría confundido con miembros de la facción de Los Mayos.

Además, aseguró que no existían antecedentes de amenazas o vínculos del personal con actividades ilícitas.

En la misma conferencia informó que ya habían sido detenidas cuatro personas implicadas en el secuestro de los mineros, a quienes identificó como miembros de Los Chapitos. A través de sus testimonios, las autoridades pudieron conocer que los trabajadores fueron confundidos como miembros del grupo antagónico con el mantienen una disputa desde septiembre de 2024.

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*Información en desarrollo...