"La muerte a mi edad es algo normal, forma parte de mi vida. Pero eso no me impide tener proyectos y continuar deseando interpretar roles frente a la cámara. Al mismo tiempo, pienso en todo lo que hice y en que la vida que tuve fue tan intensa que me hace olvidar a veces de la muerte, porque me da felicidad vivir, como con este homenaje que hacen a mi obra aquí en Mar del Plata. La felicidad de haber vivido, de haber hecho tantas películas, me hace considerar la muerte con alegría, con felicidad, como una vida lograda", reflexiona.