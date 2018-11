A pesar de su larga trayectoria y el reconocimiento que sigue aún recibiendo en todo el mundo, sostiene que no entiende la raíz de su éxito "A mí se me escapa entender porque funciona mi humor. No sé porque hago lo que mejor hago. Soy la primera persona sorprendida de mi propio éxito. En realidad mi primer director, que también era mi primer productor, me conocía mejor que yo mismo. Él me dijo 'tú no eres un actor, eres un personaje'. Tal vez si estuviera vivo podría responder a eso que todos me preguntan y yo no sé responder".