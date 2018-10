Doña María Barranco, viuda de un capitán del ejército, sobrevive a duras penas, y casi de la caridad ajena. Pero esa caridad tiene víctimas: Carmen, Pepa y Manuela, sus tres jóvenes hijas, a las que pone como carnada para que festejante tras festejante aporte su diezmo: ropa, zapatos, sombreros, lo que cuadre. Casi una velada prostitución… Carmen, la más bella, codiciada y lúcida, se resiste. Y estalla entonces Doña María:

–Te equivocás, pretenciosa ridícula. ¡Sos el retrato de tu pobre padre! ¡El capitán Barranco no se vende! ¡El capitán Barranco no se humilla! ¡El capitán Barranco cumplirá con su deber! Y el capitán Barranco, entre miserias y privaciones, terminó en un hospital… porque no había en su casa recursos para atenderlo. Pero la viuda del capitán Barranco es otra cosa. No vive de ilusiones. Sabe que tiene tres hijas que mantener, tres zánganas, ¡a cuál más inútil!, que se lo pasan preocupadas de moños y composturas, mientras la pobre madre tiene que buscarse como Dios le ayude el mendrugo diario que han de llevarse a la boca para no morirse de hambre. ¡Por eso también, la viuda del capitán Barranco sabe lo que tiene que hacer!