— Mira, las ideas en general son como un choque entre distintos pensamientos y cosas que te preocupan en ese momento. Y se me ocurrió hace dos o tres años atrás, en un viaje que hice acá a Buenos Aires. Viste que en un momento había un boom de imágenes de drones, en el mundo pero también en Buenos Aires. Y a mí me parecía alucinante porque sentía que vivíamos en una ciudad en la que había un montón de circuitos y de espacios que teníamos limitados y con los que habíamos convivido durante décadas. Y de pronto un drone se levantaba y había una mirada casi de moscardón dirigida por manos de un ciudadano normal y corriente que de pronto decías "qué es todo esto, qué es éste parque oculto y cerrado al que no puedo acceder en el medio de mi barrio", o cosas así insólitas ¿no? Y pensé ¿cómo puede ser que exista un drone y no exista un kentuki? Que en ese momento no le pude poner el nombre kentuki. Creo que la idea vino un poco de ese lado. Además, también de muchos años en Berlín, de vivir viajando, casi todas las ciudades -el libro cruza veintipico de ciudades distintas-, son casi todas ciudades que conozco, que he estado, incluso en algunas he vivido, como la residencia de artistas en la que está Adelina, yo viví en esa habitación casi tres meses.