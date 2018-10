Escribo "había muerto Hebe Uhart" y me parece falso, artificioso. Ella lo habría corregido. O le habría restado importancia. Alguna vez en una entrevista, me dijo que trataba de no pensar en la muerte y que no le preocupaba en absoluto el futuro de sus libros cuando dejara este mundo: "¿Para qué me sirve la posteridad si no la voy a ver? Me sirve lo que veo, lo que percibo". No sé cómo era en la vida cotidiana, pero la imagino así: pragmática, sin vueltas, sin ganas de perderse en melancolías estériles.