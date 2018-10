El testimonio de Lafargue reviste especial interés porque nos muestra dos caras opuestas de El capital: por una parte, es la obra que consagra a Marx, la que conoce reediciones y traducciones en vida de su autor y cuya lectura, a propuesta de su amigo Jean-Philippe Backer, será recomendada en el Congreso de Bruselas de la Internacional (septiembre de 1868) con la expresión la "biblia del proletariado". Pero esta consagración de Marx y la temprana sacralización de El capital contrastan con la otra imagen que nos ofrece Lafargue y que refrenda la correspondencia del propio Marx: la de un autor-artesano siempre inconforme con los resultados de más de dos décadas de labor, que hace y rehace sucesivos borradores que luego desecha para volver a comenzar una nueva redacción, que pospone una y otra vez la entrega de los originales prometidos a sus editores. Como el plástico Frenhofer, Marx oscilaba entre la seguridad y la duda, temía que los constantes "retoques" alteraran la armonía de la obra, que la introducción de sucesivas mediaciones concatenadas terminara volviendo tan complejo su sistema que opacaran o neutralizaran su "representación de la realidad".

Y si esto cuenta para el primer tomo de El capital publicado por el propio Marx, vale tanto más para los borradores inéditos. Lafargue testimonia que "[h]abría sido para él un martirio si le hubieran obligado a enseñar sus manuscritos antes de haberles dado el último toque. Este sentimiento era tan fuerte, que me dijo un día que prefería quemar sus manuscritos antes de dejarlos incompletos". Sin embargo, sabemos que Marx no los quemó, que Engels fue su primer albacea literario, que tras diversas vicisitudes pasaron al Partido Socialdemócrata Alemán y que luego, con el advenimiento del nazismo, fueron albergados en el Instituto de Historia Social de Ámsterdam. Nuestra comprensión de la obra cumbre de Marx está mediada por la sucesiva publicación de estos manuscritos: el segundo tomo de El capital fue publicado por Engels en 1885 y el tercero en 1894; las Teorías de la plusvalía fueron editadas por Karl Kautsky entre 1905-1910; los Manuscritos de 1844 y la Ideología alemana se publicaron en 1932; el Capítulo VI inédito de El capital en 1933, y los llamados Grundrisse entre 1939 y 1941.7 No cabe la menor duda de que sin la publicación póstuma de estos manuscritos, nuestro conocimiento de Marx sería pobre y parcial. Sin embargo, es necesario resaltar que el trabajo de sus editores –por calificados que estuviesen figuras de la talla de Engels, Kautsky o Riazanov– nunca se limitó a una cuestión de competencias técnicas o intelectuales, sino que respondió sobre todo a una cuestión de autoridad: a la hora de poner en circulación una nueva obra, la pregunta de fondo giraba en torno a qué persona (Engels, Kautsky, etc.) o qué institución (el Partido Socialdemócrata Alemán, el Instituto Marx-Engels-Lenin de Moscú, etc.) poseía la suficiente autoridad como para dar a luz aquello que Marx tanto se había resistido a mostrar, para hilvanar los fragmentos que el propio autor no había logrado integrar en un todo, para completar sus puntos suspensivos o sus frases inacabadas.