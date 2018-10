En el libro abundan frases felices sobre la naturaleza de la literatura. Pero esas definiciones no necesariamente concuerdan: como si la fidelidad a la esencia escurridiza de lo literario obligara al autor, ante cada texto, a un incesante reajuste de la perspectiva. No diré más: sólo celebro que Panesi prodigue tantas epigramáticas iluminaciones sobre la lectura, la enseñanza y la interpretación; y que a la vez las reconozca, mediante un gesto no menos orgulloso que sabio, como parte de un legado incierto. Aunque no hay página que no entretenga, el resultado general es algo melancólico: si el autor defiende la crítica literaria académica, al mismo tiempo es consciente de que la acecha el fantasma de su propia disolución.